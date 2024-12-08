Güney Kore'nin eski Savunma Bakanı'na kelepçe

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yankıları sürerken ülke siyasetinde yeni bir gelişme yaşandı.

ESKİ SAVUNMA BAKANI TUTUKLANDI

Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun tutuklandı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, tutuklama kararının Kim'in savcılığa giderek gönüllü olarak ifade vermesinin ardından alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Yoon tarafından 3 Aralık'ta ilan edilen ve 6 saat sonra yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim ülkede krize neden olmuştu. Yoon'a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun görevinden istifa ettiğini açıklarken, Yoon ise Kim'in istifasının kabul edildiğini duyurmuştu.