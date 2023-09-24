Eski Samsun Valisi Osman Kaymak İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı Ziyaret Etti

Eski Samsun Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Demirtaş, projeler hakkında bilgiler aktardı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette eski Samsun Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, sosyal, kültürel ve odağı insan olan Ataocağı, Şefkat Evi, Refakatçi Evi projeler hakkında bilgiler aktardı. Her zaman Samsun'un ve Samsunspor'un kendisinde ayrı bir yeri ve değeri olduğunu ifade eden Kaymak, "İlkadım'da insan hayatına dokunan, şehir için önem arz eden projelerin tamamlanma aşamasına gelmesini takdirle karşılıyorum. Gerçekleştirilen çalışmalar çevre illere de örnek oluyor. Umuyorum ki bu çalışmalar neticesinde İlkadım daha yaşanılabilir ve daha modern bir kent haline gelecek. Burada görev yaptığım yıllarda bu şehre ait çok özel duygular ile ayrıldım ve aynı duygular ile bu gün bir kez daha burada olmaktan çok mutluyum. Mühim olan çalıştığımız yerlerde güzel iz bırakmak, güzel hatıralarla ayrılmaktır. Bunu da Samsun da başardığımı görüyorum" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, Mülkiye Başmüfettişi ve eski Samsun Valisi Osman Kaymak'a Onur Anıtı ile Kur'an-ı-Kerim hediye etti. - SAMSUN