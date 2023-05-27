Bilecik'te 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den seçilen milletvekili seçilen eski Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir mazbatasını aldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı önünden İl Başkan Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyeler Birliği, aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve partililer adliye binasına kadar yürüdü. Burada İl Seçim Kurulunda mazbatasını alan Eldemir, "Bu seçimler hem Bilecik'te hem de Türkiye'de nezaketli ve güven ortamı içerisinde karşılıklı anlayışla geçti. Tüm siyasisi partiler hem kanunlara hem de kurallara riayet ettiler. Neticesinde bir çok aday Bilecik milletvekili olabilmek için yarıştı. Milletimizin takdiri, hemşehrilerimizin teveccühü ile milletvekili seçildim. Resmi olarak bu mazbatayı alarak, bunu resmileştirmiş oluyoruz" dedi. - BİLECİK