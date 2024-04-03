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Eski Muş Belediye Başkanı Feyat Asya belediye çalışanlarıyla vedalaştı: Borçsuz bir belediye bırakıyorum

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Muş Belediye Başkanı olarak 10 yıl boyunca görev yapan Feyat Asya, başkanlığı DEM Partili Sırrı Söylemez'e devredecek. Asya, görev süresi boyunca verdikleri taahhütlerin yerine getirildiğini, belediyenin hiçbir kuruma borcunun olmadığını belirtti. Asya, halkın iradesinin 2 defa kendisini seçtiğini, 3. defa seçmediğini ifade ederek, bu durumdan ders alacaklarını söyledi.

Türkiye yerel seçim maratonunu geride bırakarak yeni bir döneme başladı. Sonuçların kesinlik kazanmasıyla birlikte eski başkanlar, görevlerini vatandaşın seçtiği yeni Belediye Başkanlarına devretmeye başladı. Muş Belediyesi'nde 10 yıl görev yürüten Feyat Asya, belediye çalışanlarıyla vedalaşmak için belediye binasına geldi. Asya, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"SÖZ VERDİĞİMİZ HER ŞEYİ YERİNE GETİRDİK"

Feyat Asya, "2014 Mahali Seçimlerinin akabinde 2 Nisan 2014'te başlamış olduğum Muş Belediye Başkanlığı görevimi bugün devretmiş olmanın hem hüznü hem de mutluluğunu yaşıyorum. Mutluluğum o dur ki; Bu halka söz verdiğimiz hiçbir taahhüdümüzün yerde kalmamış olmasının, gerek altyapı, gerek üst yapı, gerek ise sosyal aktivite alanlarını yani söz verdiğimiz her şeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum.

"BELEDİYENİN HİÇBİR KURUMA BORCU YOK"

Devrettiğimiz belediyenin de hiçbir kuruma borcunun olmamasının mutluluğunu yaşıyorum. Bizim bu süre içerisinde de hem kendi öz kaynaklarımızın büyütülmesi hem de farklı finans alanlarında proje desteklerini almamız ve İller Bankası'ndan gelen kaynaklarımızın bu halkın yararına kullanmış olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyorum. 10 yıldan sonra, bugün de mesai arkadaşlarımızla vedalaşmaya geldik. Her bir arkadaşımızın bu hizmetlerimizdeki emekleri inkar edilemeyecek kadar büyüktür. Bu vesileyle birlikte çalışmış olduğum arkadaşlarıma şahsım ve bu şehrin insanları adına teşekkürlerimi sunuyorum.

"ALINACAK DERSİMİZ VAR, DERSİMİZE ÇALIŞACAĞIZ"

Buradayız, Allah ömür verdikçe de hizmete devam edeceğiz. Birliktelik sadece siyasette değildir. Dün olduğu gibi bugünden sonra da halkımızla birlikteyiz. Yapabileceğimiz her türlü hizmetlerinde de amadeyiz. Ben hiçbir Muş halkına da kırgın, küskün değilim. Halkın iradesi beni 2 defa seçti, 3'ncü defa seçmedi. Bunda bir hayır vardır, alınacak dersimiz de vardır. Biz bu dersimiz üzerine çalışacağız. Bu halkın her türlü yanındayım." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Sırrı Söylemez Feyat Asya DEM Parti AK Parti Muş 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Zübeyir Kıvrak:

SEN DEĞİL ESKİ BAŞKAN SENİN GİBİ BİR BAŞKANI SEÇMEYEN HALK GELECEK BEŞ YILDA İYİ BİR DERS ALACAK....

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osman baglar:

böyle olmalı tebrik ederim feyat başkanı yeni başkana başarılar dilerim

51
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