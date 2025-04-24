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Eski Milletvekili Şen İsmet Turhangil İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Milletvekili Şen İsmet Turhangil İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi
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17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil'in vefatı dolayısıyla TBMM'de cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene ailesi, yakınları ve siyasi liderler katıldı. Turhangil'in cenazesi yarın toprağa verilecek.

Hayatını kaybeden 17. Dönem Manisa Milletvekili Şen İsmet Turhangil için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Turhangil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı.

Turhangil'in cenazesi, yarın Şehzadeler Hatuniye Cami'nde kılınacak cuma namazının ardından 1. Çatal Asri Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1939 yılında doğan Turhangil, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Demokratik Sol Parti'de 17. Dönem milletvekilliği yapan Turhangil, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Meriç Ürer - Politika
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