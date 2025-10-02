Eski milletvekili Ökkeş Şendiller için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden 19. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze törenine, Şendiller'in ailesinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Ökkeş Şendiller'in cenazesi, yarın Kahramanmaraş Abdülhamit Han Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kahramanmaraş'ta 1956 yılında dünyaya gelen Şendiller, Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü'nü bitirdi. 19. Dönem Milletvekili olarak Meclis'e giren Şendiller, evli ve 4 çocuk babasıydı.

"Cumhurbaşkanı, durumumdan haberdar olmadığı için geçmiş olsun demek istemiş"

Cenaze töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Şendiller'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bir gazetecinin yeni yasama yılı açılışında Meclis Genel Kurul kürsüsünün arkasındaki Başkanlık odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini anımsatması üzerine Dervişoğlu, kısa bir süre önce ameliyat geçirdiğini, Erdoğan'ın görüşmede kendisine "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini söyledi.

Türk siyasetindeki kutuplaşmadan herkesin rahatsız olduğuna dikkati çeken Dervişoğlu, bu tür törenlerin hem kutuplaşmayla alakalı olumsuzlukları ortadan kaldıracağını hem de siyasi tansiyonu düşüreceğini söyledi.

Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanıyla, TBMM'de bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmenin yadırganacak bir şeyi de yok. Fikirlerinizi değiştirmedikten sonra, kendinizi pazarlamaya kalkışmadıktan sonra bunlar olağan şeylerdir." dedi.