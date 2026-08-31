Eski Milletvekili Selvi İçin Meclis'te Tören

Vefat eden 18. ve 22. Dönem Eskişehir, 20. Dönem İstanbul ve 23. Dönem Kocaeli Milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Selvi'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Yeni Parti Grup başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, TBMM İdare amirleri MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ve Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, milletvekilleri ile Meclis personeli katıldı.

Selvi'nin öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Selvi'nin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi Gölbaşı Mezarlık Cami'nde kılınacak öğle namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Eskişehir'de 1943'te doğan Selvi, Eskişehir Hava İkmal Merkezi Tayyare Fabrikası'nda ve Türkiye Gübre Sanayi Kütahya Fabrikası'nda çalıştı.

Bazı sendikalarda yöneticilik görevlerinde bulunan Selvi, 18. Yasama Dönemi'nde milletvekili oldu.

Kaynak: AA