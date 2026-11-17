ESKİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa biz de çözümden yanayız. Ama iki devlet, bir çözüm" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ünye ilçesinde Kıbrıs gazileri ile bir araya geldi. Ünye Belediyesi ev sahipliğinde Gölevi Kafe Restoran'da düzenlenen programa Ordu Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İrfan Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Arif Takıcı, Kıbrıs gazileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Ersin Tatar, KKTC'nin 1983 yılında kurulduğunu ve 43'üncü yaşına girdiğini hatırlatarak, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler nedeniyle KKTC'nin stratejik öneminin arttığını söyledi. Tatar, "Altını çizerek bugün Ünye'den bunu bir kez daha belirtmek istiyorum. KKTC'nin 43'üncü yaş gününde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde yani son yarım asırda dünyadaki gelişmelere, Doğu Akdeniz'deki çatışmalara, Libya'dan, Gazze'den, Suriye'den, Irak'tan, İran'dan, Ukrayna'lara kadar artan bu jeopolitik çatışmalar ve çıkar zeminindeki kavgalar ve hatta savaşlar KKTC'yi daha da önemli bir noktaya getirmiştir. Jeopolitik bakımından KKTC hükümetinin ehemmiyeti ve önemi artmıştır. Elbette daha güçlü Türkiye Cumhuriyeti'yle milli savunma sanayisiyle, oralardaki varlığıyla, bekasıyla Ana Vatan, Yavru Vatan, Mavi Vatan, Gök Vatan, dört vatanla birlikte geleceğe daha güçlü bir şekilde yürüyebilen bir ülkeyiz. Bu da böyle biline" diye konuştu.

İKİ DEVLET BİR ÇÖZÜM

Kıbrıs meselesinde iki devletli çözüm modelini savunduklarını dile getiren Tatar, federal çözümün KKTC'nin varlığını ortadan kaldıracağını söyledi. Tatar, "Geçmişte eğer Kıbrıs'ta federal bir çözüm olsaydı, Rumlarla bir ortaklığa gidilmiş olsaydı Avrupa Birliği'ne girdikten sonra ne diyeceklerdi? 'Türkiye'nin garantörlük hakları artık bitmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri aradan çekilecektir. Çünkü kuzey ve güney, Avrupa Birliği içerisinde öylesine bir medeniyet.' Buydu şartları. Kıbrıs Türküne asılsız birtakım vaatlerle Kıbrıs Türkünü ve gençliğini oralara sürüklemek için çeşitli farklı oyunlar hala daha oynanmaktadır. Ama tek doğru vardır, o da milletin doğrusudur. Biz tek yürek ve dolayısıyla Ana Vatanı ile Yavru Vatan KKTC birlikte var olmalıyız. Ve dolayısıyla Kıbrıs'ta bir çözüm olacaksa biz de çözümden yanayız. Ama iki devlet bir çözüm. Ne mutlu bana ki, benim Cumhurbaşkanlığı dönemimde iki devlet siyaseti sunulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyük Millet Meclisi 18 Temmuz 2024 tarihinde oy birliğiyle Kıbrıs'ta yegane gerçekçi çözüm modeli 'iki devlet bir siyaset' olduğunu orada kaynağa geçirmiştir. Bunun anlamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağıdır" dedi.

FEDERAL ÇÖZÜM KKTC'NİN ORTADAN KALDIRILMASIDIR

Federal çözümün KKTC'nin varlığının sona erdireceğini vurgulayan Tatar, "Federal bir çözüm KKTC'nin ortadan kaldırılmasıdır. Federal bir çözüm, Rumların yani çoğunluğun azınlık dedikleri sayısal itibariyle bizlerin zamanında atalarımızın Anadolu'yu, İngiltere'ye, Avustralya'ya göç etmek zorunda kaldıkları gerçeğiyle oradaki nüfus dengelerinin aleyhimize döndürmeye çalışmaktır. Birleşik bir Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının eşitlik temelinde bir yaşamı mümkün değildir. Biz kendi devletimizle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE İLE ARAMIZDAKİ MESAFE SADECE 60 KİLOMETRE

Coğrafi yakınlığa vurgu yapan Tatar, "Haritaya baktığımızda KKTC ile Yunanistan bin kilometre, Avrupa Birliği 2 bin kilometre, Türkiye sadece 60 kilometre. Toroslar'dan baktığınızda Beşparmak Dağları'nı görürsünüz, Beşparmak Dağları'ndan baktığınız da Toroslar'ı görürsünüz. O kadar yakın ki Anadolu'dan tarihi bir projeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde 2010 yılında o zaman ben de maliye bakanıydım. Hep birlikte başardık ve Kıbrıs'a su götürdük. O suyla KKTC'nin çehresi değişmiştir" dedi.

KKTC EKONOMİSİ VE ULAŞIM AĞI ÇAĞ ATLADI

Uygulanan izolasyon ve ambargolara rağmen KKTC ekonomisinin eskiye oranla çok daha güçlü bir konuma geldiğini belirten Tatar, "Bugün KKTC'nin ekonomisi eskiye göre çok daha güçlüdür. Turizmde, sanayide, eğitimde, tarımda ve çeşitli farklı sektörlerde ticaretle dahil KKTC artık çağ atlamıştır. Elbette sıkıntılarımız var. Çünkü izolasyonlar ve ambargolar hala devam ediyor. Ama bakıyorum ki güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü ulaşımı ve iletişimine bugün KKTC'den her Allah'ın günü Türkiye'mize belki 50'den fazlası sefer karşılıklı olarak yapılmaktadır. Türkiye'nin çeşitli hava meydanlarından İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Adana'dan, Mersin'den yeni havalimanından Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, Kayseri'den inşallah yakında Trabzon'dan, Ordu'dan, Samsun'dan her taraftan bağlarımız daha da güçlenecek. Dolayısıyla tarihi gönül bağları münasebetiyle ilişkiler ve aramızdaki o sarsılmaz köprülü bağlar daha da güçlenmekte. Bu iletişim çağında aramızdaki bağların güçlenmenin de ötesinde siyaseten, ekonomik olarak, kültür olarak daha da gelişmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı