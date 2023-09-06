Eski İtalya Başbakanı Amato, Ustica olayıyla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a çağrıda bulundu

Eski İtalya Başbakanı Giuliano Amato, 1980'de Ustica açıklarında düşen yolcu uçağının bir Fransız füzesi tarafından vurulmuş olabileceği iddiasını gündeme getirmesinin ardından, bu kez de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, söz konusu muhtemel füzeyi ateşleyen savaş uçağının kalktığı varsayılan Korsika'daki üsse dair şüpheleri ortadan kaldırma çağrısı yaptı.

Ülkede "Ustica katliamı" olarak bilinen hadiseye ilişkin cumartesi La Repubblica'ya verdiği demeçte, Ustica'da düşen eski Itavia Hava Yolları uçağının, "dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'yi vurmak üzerine yapılan plan çerçevesinde bir Fransız füzesiyle vurulduğu" iddiasını dile getirerek gündem yaratan Amato, Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Amato, olaya dair hakikati bilmediğini belirterek, "Yaşımın ağırlığını hissettiğim için konuştum. Amacım mümkünse gerçeğe bir adım daha yaklaşmaktı." dedi.

Gazetenin aktardığı gibi "Macron özür dilesin" demediğini ifade eden Amato, "O zamanlar 2 yaşında olan genç Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan, Solenzara (Dc-9 model uçağa karşı muhtemel füzeyi ateşleyen savaş uçağının kalktığı varsayılan Korsika'daki askeri üs) meselesine dair şüphelerimizi ortadan kaldırmasını rica ediyorum." diye konuştu.

Bu konunun Fransa ile gerilime yol açmaması gerektiğini dile getiren Amato, Macron'a yönelik sözlerinin hasmane bir şekilde değil, bir dost tarafından söylenmiş sözler olduğunu kaydetti.

Amato ayrıca, bu konuya dair bilgisi olan o dönemin İtalyan ordusunda görevli general ve amirallere de bildiklerini anlatma çağrısı yaptı.

Giuliano Amato, siyasetin eğer isterse konuyu açıklığa kavuşturmak için çok şey yapabileceğini de dile getirdi.

Diğer yandan, Ustica olayı sırasında Ulaştırma Bakanı olan Rino Formica ise Amato'nun Ustica çıkışının, meseleye yeni bir şey katmadığını savundu.

Ne olmuştu?

27 Haziran 1980'de Itavia Havayolları'nın 870 sefer sayılı Bolonya-Palermo uçuşunu gerçekleştiren Dc-9 model yolcu uçağı, Tiren Denizi'nde Ustica Adası açıklarında düşmüştü. Olayda uçakta bulunan 81 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından uçağın, kendiliğinden düşmediği ve dış etkenler nedeniyle düştüğü iddiaları yıllarca İtalyan kamuoyunun gündeminde yer almıştı.

Uçağın, Ustica açıklarında uçtuğu sırada bölgede yapılan NATO tatbikatına katılan bazı savaş jetlerince vurulduğu iddiası da gündeme getirilmişti.

Son olarak, Amato'nun açıklamasındaki iddia, 2013'te sonuçlanan Yargıtaydaki sürecin kararında da yer almıştı. Yargıtayın konuya ilişkin kararında, uçağın bir füzeyle düşürüldüğü tezinden sıkça bahsedilmişti.

Başbakan Giorgia Meloni de Amato'ya bildiklerini kendileriyle paylaşması çağrısında bulunmuştu.

Giuliano Amato'nun açıklamalarına karşılık konunun muhataplarından Fransa Dışişleri Bakanlığı ise, "Bu trajediye ilişkin Fransa talep edildiğinde elindeki her unsuru sağladı, özellikle de İtalyan yargısı tarafından yürütülen soruşturmalar bağlamında. Eğer bizden talep ederlerse İtalya ile çalışmaya hazırız." açıklamasını yapmıştı.