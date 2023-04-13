Eski HDP'li Ayhan Bilgen'den bomba iddia: Yeşil Sol Parti seçime sokulmayacak

Eski HDP sözcüsü ve SES Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu'nun Yeşil Sol Parti'yi, "HDP'nin devamı sayarak" seçimlere girmesini yasaklayabileceğini ileri sürdü. Ayhan Bilgen, Twitter hesabından "nur toplu gibi üç krizin" Türkiye'yi beklediğini söyledi. "3 kriz bizi bekliyor" diyen Bilgen şunları yazdı:

Nur topu gibi 3 kriz bizi bekliyor

"1. HDP kapatılırsa Siyasi Partiler Kanunu 96 ile 'devamı' sayılarak YSP'nin seçime sokulmaması.

2. Oy sayımında seçim günü yaşanabilecek kaos ve provokasyonlar.

3. Meclis'le Cumhurbaşkanı farklı ittifaklardan olursa yönetim krizi.

Kriz yönetimi hepimizin büyük sınavı."

"YSK'ya yol göstericilik yaptı"

Ayhan Bilgen'in bu çıkışı, eski Partisi HDP'yi ve HDP tabanını rahatsız etti. Ayhan Bilgen, Yeşil Sol Parti için Yüksek seçim Kurulu'na yol göstermekle suçlandı. Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP'de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

Bilgen'in bahsettiği Siyasi Partiler Kanunu'nun (SPK) 96. maddesi şöyle: "Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasi parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde başka bir siyasi partice kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz."

Bu maddede 2012'de, yani HDP'den de önce kurulan YSP'nin kapatılmasına dayanak olabilecek herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Kapatma davası açılan HDP, 14 Mayıs'taki seçim öncesi kapanması halinde risk almamak için Yeşil Sol Parti listesiyle sandığa gidiyor.