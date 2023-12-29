Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal İçin Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi
Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene, Önal'ın yakınları, milletvekilleri ve Meclis personeli katıldı. Önal'ın naaşı, Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Önal, Hakkari'de doğmuş ve Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Ayrıca 17. Dönem Hakkari milletvekili olan Önal, evli ve 6 çocuk babasıdır.
Eski Hakkari Milletvekili Lezgin Önal için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.
Törene, Önal'ın yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Meclis bürokratları ile personeli katıldı.
Önal'ın naaşı, bugün Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hakkari'de 1933 yılında doğan Önal, Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanlığı yaptı.
17. Dönem Hakkari milletvekili olarak parlamentoda görev alan Önal, evli ve 6 çocuk babasıydı.