Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında seçim kampanyası sırasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada, "suç örgütü kurma" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. - PARİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika