Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında seçim kampanyası sırasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı...

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılında seçim kampanyası sırasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada, "suç örgütü kurma" suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

