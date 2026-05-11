Zonguldak'ta eski belediye başkanı dahil 30 kişi hakkında dava açıldı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen soruşturma sonunda, eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un da aralarında olduğu 1'i tutuklu 30 kişi hakkında 'Zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat, irtikap ve haksız mal edinme' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görülürken, sanıklar hakkında 3 ay ile 1862 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Devrek Belediyesi'nde 2024 yılına kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, usulsüzlük tespit edildi; savcılık, soruşturma başlattı. Nisan 2025'te soruşturma kapsamında o dönem görev yapan veya daha önce görev yapmış birçok kişi gözaltına alındı. 2024 yılına kadar görevde kalan eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a ev hapsi tedbiri uygulanırken, İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar tutuklandı.

'KAMU HİZMETLERİNİN ANA İLKE VE PRENSİPLERİ YILLAR BOYU İHLAL EDİLDİ'

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp 30 kişi hakkında 265 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamenin sonuç kısmında, "Belediye başkanından kurum amirlerine, kurum amirlerinden müdür vekillerine, onlardan da memurlar ve en alt düzeyde işçilerin rüşvet, irtikap, zimmet ve kamu kaynaklarına karşı her türlü suçun ilgili tarihlerde Devrek Belediyesine yönelik eylemlerde bulunduğu, belediyenin yukarıda ayrıntılı açıklanan kurumlarının haksız menfaat karşılığında çok sayıda işlem yaptığı, belediyeyle hukuki ilişkiye giren vatandaşların haklı ve hukuklu şekilde hizmet alabilmeleri için ilgili memur ve amire menfaat sağlaması gerektiği, şüphelilerin, enflasyonun yıllar içindeki ilerleyişi göz önüne alındığında, milyonlarca TL parayı uhdelerine geçirdikleri; söz konusu fiillerin, münferit ve istisnai nitelikte olmayıp sistematik ve süreklilik içeren bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği, yıllar geçtikçe eylemlerin miktar ve dozunun arttığı, kamu hizmetlerinin ana ilke ve prensiplerinin yıllar boyu ihlal edildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede; ödenmiş emekli ikramiyeleri için İller Bankası'ndan kredi çekilip tekrar ödenmiş gibi zimmete para geçirilmesinden, işçilere fazla ücretli izin ödemesi yapılıp geri alınmasına kadar birçok suç olan eylem tek tek anlatıldı. Ayrıca belediyeden ödeme almak ve işlerini hızlandırmak için bazı görevlilerin de rüşvet aldığı ifade edildi. İddianame, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ESKİ BAŞKAN EL SALLAYARAK ADLİYEYE GİRDİ

Yargılama bugün başladı. Bugün sabah saatlerinde eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt ve diğer sanıklar Zonguldak Adliyesi'ne geldi. Bozkurt, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere el sallayarak binanın içine girdi. Tutuklu bulunan Tuncay Ulupınar da jandarma eşliğinde getirildi. 3 ay ile 1862 yıl arasında çeşitli hapis cezaları istenen 30 sanığın 'Zimmet, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat, irtikap ve haksız mal edinme' suçlarından yargılaması başladı.

