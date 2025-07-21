Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

ESKİ CHP Genel Başkanı Altan Öymen (93) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

Altan Öymen, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2 gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öymen için bugün TBMM'de düzenlenen törene, Öymen'in ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldı. Öymen'in Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Öymen'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.

ALTAN ÖYMEN

Altan Öymen, 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Öymen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Şubesi'nden mezun oldu. Ulus Gazetesi'nin parlamento muhabiri olarak gazetecilik mesleğine başlayan Öymen, Tercüman, Yeni Gün, Ulus, Akis, Öncü, Akşam, Cumhuriyet, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Gazetecilik kariyerinin yanı sıra 1961 yılında kurucu Meclis üyesi olarak siyasete giren Öymen, Bülent Ecevit'in kurduğu 40'ncı hükümetin Turizm ve Tanıtma Bakanı oldu. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde CHP İstanbul Milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Öymen, Deniz Baykal'ın parti genel başkanlığından istifa etmesi nedeniyle yapılan 27'nci Olağan Kurultay'da CHP Genel Başkanı seçildi. 15 ay boyunca bu görevi yürüten Öymen, 11'inci Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimleri kaybetti. İyi derecede Almanca ve Fransızca bilen Öymen, evli ve 2 çocuk babasıydı.