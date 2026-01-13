Haberler

Eski Başbakan Çiller Erciyes'te tatil yapıyor

Eski Başbakan Çiller Erciyes'te tatil yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski Başbakan Tansu Çiller ile Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Çiller, Kayseri'nin turizm potansiyelini övdü.

Eski Başbakan Tansu Çiller, Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin incisi ve kış turizminin amiral gemisi Erciyes Kayak Merkezi'nde tatil yapan eski Başbakan Tansu Çiller ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin sahip olduğu altyapı, mekanik tesisler, pist uzunlukları ve uluslararası standartlardaki hizmet anlayışı hakkında Çiller'e bilgi verdi.

Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in yalnızca kış aylarında değil, 12 ay boyunca turizme hizmet eden cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sayesinde yurt içinden ve dışından birçok spor kulübünün Kayseri'yi tercih ettiğini anlatan Büyükkılıç, "Erciyes, mekanik tesisleri, alp disiplini pistleri, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan altyapısı ile Kayseri'nin ve ülkemizin gururudur. Hizmet etmeyi seviyoruz, şeref verdiniz." ifadelerini kullandı.

Çiller de Kayseri'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kayseri bizim göz bebeğimiz, hakikaten çok severiz. Burada yaşayan Kayserililere bu vesileyle hem saygılarımı sunayım hem de çok mutlu olduğumu belirteyim. Buranın güzel karları başka yerde yok, tesisler de çok güzel. Dünyanın her yerinden turizmi buraya akıtmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Politika
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu