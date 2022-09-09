Eski Bakan Eroğlu: "Hisarcık'ta Kaymakamlık yapan vali olur"KÜTAHYA Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye ziyaret eden Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu," Hisarcık mübarek bir toprak, burada Kaymakamlık yapan vali olur" dedi Belediyeyi ziyaretinde Belediye Başkanı Fatih...

Eski Bakan Eroğlu: " Hisarcık'ta Kaymakamlık yapan vali olur"

KÜTAHYA Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Belediye ziyaret eden Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu," Hisarcık mübarek bir toprak, burada Kaymakamlık yapan vali olur" dedi

Belediyeyi ziyaretinde Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından karşılanan Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ziyaret ettiği il ve ilçelerde daha önce yaptıkları çalışmalarda eksikler varsa bunları takip ettiklerini söyledi.

Kendisinin Kütahya ve birçok ilçesinin fahri hemşerisi olduğunu ifade eden Veysel Eroğlu," Bugün Gediz, Simav ve Emet Belediyelerini ziyaret ederek çeşitli konulardaki taleplerini aldık. Hisarcık benim sevdiğim bir ilçe, Belediye Başkanımda biliyorsunuz 2018 yılında Ege Bölgesinde en çok sevilen Belediye Başkanı unvanını aldı. Kendisi çok çalışkan. Hisarcık mübarek bir toprak, burada Kaymakamlık yapan vali olur. Nitekim daha önce Hisarcık'ta Kaymakam olarak görev yapan ve şu anda Niğde Valisi olan Mustafa Koç'u ziyaret ettik. Kendisinin bütün Hisarcık'lılara selamı var. Biz Hisarcık'ta çok şeyler yaptık, Hasanlar barajı, Güldüren Göledi, 9 bin 700 dekar araziyi sulamaya aştık. 6 derenin ıslahını tamamladık. Beyköy Deresi ıslahı devam etmektedir. Bu arada işletmesi belediyeye devredilen Hasanlar Barajının sulama sahasını arttıracağız" dedi.

İlçe merkezinde esnaf ziyareti de gerçekleştiren Veysel Eroğlu'na Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından el işçiliği Esmaül Hüsna tablosu ve Hisarcık Belediyespor kaşkolü hediye edildi.