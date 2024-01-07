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Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybetti

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Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti.

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Halil Özcan, 59 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ERDOĞAN ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören 24, 25, 26, 27. Dönem AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz hafta eski milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etmişti. Erdoğan ve Özcan kısa bir süre sohbet etmişti.

Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan hayatını kaybettiHalil Özcan

HALİL ÖZCAN KİMDİR?

1964 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Suudi Arabistan Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler bölümünü okuyarak yükseköğrenimini tamamladı. 24-25-26-27. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa milletvekili olarak görev yaptı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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