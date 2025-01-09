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Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti
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TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya (74) hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

22 Kasım 1950'de Amasya'da doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 3 çocuk babası olan İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26'ıncı dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24'üncü dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Amasya ve Ankara Milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarında Başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya Ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise taziye mesajında, "Çok üzgünüz... Acımız çok büyük... Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, "Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başsağlığı mesajında Ahmet İyimaya'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Milletimize ve ülkemize adanmış hizmetleri, engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle bizlere daima rehberlik etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Politika
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