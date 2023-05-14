Eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar oy kullandı

Şanlıurfa Adliyesi önünde 'Adalet Nöbeti'ne başlayan Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ferit Şenyaşar, oylarını kullandı. Ferit Şenyaşar, 'Demokratik bir gelecek ve adalet için oyumuzu değişimden yana kullandık. Hiçbir makam, mevki insan hayatından daha değerli değildir' dedi.

Eşi ve iki oğlu öldürülen, Şanlıurfa Adliyesi önünde "Adalet Nöbeti"ne başlayan Emine Şenyaşar ve oğlu Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ferit Şenyaşar, oylarını kullandı. Ferit Şenyaşar, "Demokratik bir gelecek ve adalet için oyumuzu değişimden yana kullandık. Hiçbir makam, mevki insan hayatından daha değerli değildir" dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim çalışması sırasında, Şenyaşar ailesinin işlettiği dükkana girmesi ve başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesinin ardından meydana gelen olaylarda milletvekilinin korumalığını yapan kardeşi Mehmet Şah Yıldız ve hastaneye sevk edilen Esvet Şenyaşar ile iki oğlu, Celal ve Adil Şenyaşar hayatını kaybetmiş, sekiz kişi de yaralanmıştı.

Eşi ve iki çocuğunu kaybeden Emine Şenyaşar, oğlu Ferit Şenyaşar ile Şanlıurfa Adliyesi önünde Adalet Nöbeti'ne başlamıştı.

Emine Şenyaşar ve Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Ferit Şenyaşar, oylarını Suruç ilçesindeki Fethi Şimşek Kız Anadolu Lisesi'nde kullandı.

Sosyal medya hesabından annesi ile birlikte oy kullandığı görüntüleri paylaşan Ferit Şenyaşar, "Demokratik bir gelecek ve adalet için oyumuzu değişimden yana kullandık. Hiçbir makam, mevki insan hayatından daha değerli değildir. Demokratik bir seçimin gerçekleşmesini temenni ediyoruz" dedi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Adliyesi önünde Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar'ı ziyaret etmişti.