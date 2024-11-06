Esenyurt kayyumundan ilk atama

"PKK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ve yerine kayyum olarak görevlendirilen Can Aksoy, ilk atamasını yaptı.

Aksoy daha önce AK Parti'nin elinde bulunduğu dönemde Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Yusuf Ulutaş'ı belediye başkan yardımcılığına getirdi.

İlk atamasını gerçekleştiren kayyum Aksoy'un görevlendirdiği ismin AK Partili oluşu dikkatleri çekti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla evine gerçekleştirilen baskınla gözaltına alınmıştı. Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapılırken Başsavcılık'tan yapılan açıklama, konuya ilişkin takibin 10 yıldır sürdüğü ifade edilmişti. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklanmıştı ve bunun üzerine Esenyurt Belediyesi'ne Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atanmıştı.