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Esenyurt kayyumundan ilk atama

Esenyurt kayyumundan ilk atama
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, ilk atamasını gerçekleştirdi. Aksoy, daha önce AK Parti döneminde Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Yusuf Ulutaş'ı belediye başkan yardımcılığına getirdi. Bu durum, AK Partili bir ismin görevlendirilmesi nedeniyle dikkat çekti.

"PKK üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ve yerine kayyum olarak görevlendirilen Can Aksoy, ilk atamasını yaptı.

Aksoy daha önce AK Parti'nin elinde bulunduğu dönemde Beyoğlu Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Avukat Yusuf Ulutaş'ı belediye başkan yardımcılığına getirdi.

İlk atamasını gerçekleştiren kayyum Aksoy'un görevlendirdiği ismin AK Partili oluşu dikkatleri çekti.

Esenyurt kayyumundan ilk atama

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz günlerde PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla evine gerçekleştirilen baskınla gözaltına alınmıştı. Özer'in evinde ve Esenyurt Belediyesi'nde arama yapılırken Başsavcılık'tan yapılan açıklama, konuya ilişkin takibin 10 yıldır sürdüğü ifade edilmişti. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Özer, tutuklanmıştı ve bunun üzerine Esenyurt Belediyesi'ne Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atanmıştı.

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Belediye AKP ye geçti şaşırdık mı?

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