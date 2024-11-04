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Esenyurt Belediye Binasında CHP'li Vekile Polis Engeli

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'li milletvekilleri belediye binası önünde nöbet tutma kararı aldı. Ancak, CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın ve diğer CHP'li meclis üyeleri belediye binasına giriş yapmak istediklerinde polis engeliyle karşılaştılar. Sabah saatlerinde polis barikatları yerleştirilen Esenyurt Belediye Binası önünde gergin anlar yaşandı. CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer meclis üyelerinin binaya girişlerine izin verilmedi.

Esenyurt Belediye binasında gergin anlar! CHP'li isme polis izin vermedi

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından ilçede başlayan gerilim sürüyor. CHP'li milletvekillerinin nöbet tutma kararı aldığı belediye binası önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın polislerle gergin anlar yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Terör örgütüne üyelik suçundan' tutuklanması ve yerine Kayyum atanmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. Bugün belediye binasına gelen CHP'li meclis üyeleri ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın polis engeliyle karşılaştı.

CHP'li milletvekillerinin nöbete başlama kararı aldığı Esenyurt Belediye Binası önünde sabah saatlerinde polis barikatları yerleştirildiği gözlemlendi. Binaya gelen meclis üyeleri ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik, binaya girişlerine izin verilmediğini iddia etti. Yaşanan gerginliğin ardından belediye binasına gelen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, polislerle konuştu. Günaydın, tek başına belediye binasına girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışan Günaydın, polis tarafından çembere alındı.

Esenyurt Belediye Binasında CHP'li Vekile Polis Engeli
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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