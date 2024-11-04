Esenyurt Belediye Binasında CHP'li Vekile Polis Engeli

Esenyurt Belediye binasında gergin anlar! CHP'li isme polis izin vermedi

Geçtiğimiz günlerde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından ilçede başlayan gerilim sürüyor. CHP'li milletvekillerinin nöbet tutma kararı aldığı belediye binası önüne gelen CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın polislerle gergin anlar yaşadı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'Terör örgütüne üyelik suçundan' tutuklanması ve yerine Kayyum atanmasıyla başlayan gerginlik sürüyor. Bugün belediye binasına gelen CHP'li meclis üyeleri ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın polis engeliyle karşılaştı.

CHP'li milletvekillerinin nöbete başlama kararı aldığı Esenyurt Belediye Binası önünde sabah saatlerinde polis barikatları yerleştirildiği gözlemlendi. Binaya gelen meclis üyeleri ve CHP İl Başkanı Özgür Çelik, binaya girişlerine izin verilmediğini iddia etti. Yaşanan gerginliğin ardından belediye binasına gelen İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, polislerle konuştu. Günaydın, tek başına belediye binasına girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışan Günaydın, polis tarafından çembere alındı.