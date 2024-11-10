Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Kayyum Can Aksoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü için düzenlenen törende protesto edildi. Esenyurt meydanında toplanan kalabalık, anıt önünde düzenlenen tören sırasında kayyum Can Aksoy'u "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla karşıladı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalığın ıslık ve sloganlarla tepki gösterdiği sırada görevlilerin araya girmeye çalıştıkları görüldü.