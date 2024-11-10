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Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

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Esenyurt Belediyesi'nde terör soruşturması kapsamında tutuklanan Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla protesto edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak Can Aksoy atanmıştı.

"EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Kayyum Can Aksoy, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü için düzenlenen törende protesto edildi. Esenyurt meydanında toplanan kalabalık, anıt önünde düzenlenen tören sırasında kayyum Can Aksoy'u "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sloganlarıyla karşıladı.

GÖREVLİLER ARAYA GİRMEYE ÇALIŞTI

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde kalabalığın ıslık ve sloganlarla tepki gösterdiği sırada görevlilerin araya girmeye çalıştıkları görüldü.

Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarımehmet arif inci:

CHDP 'liler kudurmuş .

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Haber YorumlarıHasan:

tepki gösteren heval dağdaki eşkıyaya aşık yanındakilerde laik atak geçiren dindar iktidar olmasında kim olursa olsun diyen sabah akşam sözcü okuyan dayı

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Evet doğru egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama te.röristlerin değil.İşin güzel yanı protesto edecem diye Dem liler ilk defa törene katılmış oldu. Böyle kayyumlar daha çok olsunki Demliler bahane ile törene katılsın.

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Haber YorumlarıShef :

Seçilmiş demek, her şey yapabilir demek değildir. Hele hele terör gibi canımızı incitmiş bir konuda sessiz kalınır mı?

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bilmiyoruz davası devam ediyor adalete güvenim sonsuzdur aksini düşünmem eğer suçluysa aynı şekilde bile bile şeçimde aday olmasını engellemeyen yuksek şeçim kuruluda şuç işlemiş ve ülkede huzursuzluk çıkarıp halkı kin ve nevfret duygularıyla olay çıkarmaları sebep olmuşlardır inanıyorum hakimler görevlerini yapıp suçluların cezasını verecektir başka Türkiye yok

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Haber YorumlarıEmin Ayan:

chpkk lılar bindirilmiş kıtalar protesto etmişlerdir.

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Haber YorumlarıUmit ece null:

yorumlara bakıyorum da herkes boş konuşuyor

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Haber YorumlarıArda Yıldız:

Şimdi o anıranlar Atatürkçü mü sanıyor kendini? Saygısızlar. Ölüm yıldönümünde zamanı mı anırmanın?

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

ohhhh iyi olmuş bide halk seçmiş gbi boy gösteriyor şuna bak sen

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