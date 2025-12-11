Haberler

Bakan Uraloğlu: Türkiye'siz güvenlik ve istikrar olmaz (2)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı metrosunun önümüzdeki yıl başlayacağını duyurdu. Bakan, çeşitli altyapı projeleri ve bütçe kabulü hakkında da bilgi verdi.

'ESENBOĞA HAVALİMANI METROSUNA ÖNÜMÜZDEKİ SENE BAŞLIYORUZ'

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk ki bununla mahsuplaştık. Kahramanmaraş'taki ve Hakkari'deki ILS sisteminin ikisi de aktiftir ancak oradaki mania hatlarından dolayı uçaklar her şartta iniş yapamamaktadır. Aksaray-Kireçlik Yolu'nu inşallah yatırım programına teklif ettik, onu almaya gayret ediyoruz, aldığımız takdirde ona başlamış olacağız. Kanal İstanbul'la ilgili bizim şu anda yaptığımız çalışma Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nun Sazlıdere Köprüsü'nü yapıyoruz, o köprü zaten Kanal İstanbul'dan bağımsız bir şekilde yapılmak durumundadır. Mobil kapsama noktasında şu anda ülkemizin yüzde 99'unu kapsamış durumdayız, inşallah geri kalanını da 5G'yle halletmiş olacağız. Ordu-Giresun Havalimanı'nda 10 yıllık bir rutin bakım sonucu ufak bir deformasyonu giderdik, 5 uçaklık apron sahasını da 9'a çıkarmış olduk. Nevşehir Çevre Yolu'nun yatırım programına teklifini yaptık, inşallah onu da alabilirsek başlayacağız. KÖİ projelerinin ilkini 2028 yılında devralıyoruz ve önemli bir bölümünü de 2035'e kadar devralmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL DEPREMİNDE BÜTÜN SESLİ ÇAĞRILARIN YÜZDE 99,5'İNİ KARŞILADIK'

Afet esnasında GSM haberleşmesi ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "23 Nisan'daki İstanbul depreminde bütün sesli çağrıların yüzde 99,5'ini karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim ama internet üzerinden yapılan çağrıların tamamını karşılamış olduk. İyidere Lojistiğin altyapısını önümüzdeki sene bitiriyoruz. Yine İkizdere-Ovit yolunun ihalesini yaptık. Ayder-Tunca yolunun bir bölümünü yaptık, devamını yapacağız. Altyapıda gerek kendi elemanlarımız gerekse de müşavir firmalarla gerekli denetimleri yapıyoruz. Türkiye'deki ortalama fiyatın bin 500 ile 3 bin 100 lira arasında olduğunun altını çizmek isterim. Eğer yarın uçacaksanız 3 bin liraya, 10 gün sonra uçacaksanız 900 liraya uçabilirsiniz. Şanlıurfa Şehir Hastanesi kavşağını inşallah yapacağız. Birecik Köprüsü'nün projesini bitirme aşamasındayız, önümüzdeki sene yatırım programına alıp ihalesini yapacağız. Viranşehir Çevre Yolu'nda bazı engeller var, birçoğunu aştık, onlara devam edeceğiz. Samsun Hızlı Tren Kırıkkale Çorum'a kadar başladık. Geri kalan Çorum-Samsun arasını 2026 yatırımına alıyoruz, onun da çalışmalarına seneye başlıyoruz. Samsun- Sarp hızlı tren projesinin çalışmalarına başladık, inşallah onu da yapmak bizlere nasip olacak. Samsun Havalimanı terminalini yatırım programına teklif ettik, takibini yapıyoruz. Bursa- Gemlik demir yolunun proje çalışmalarını ancak yürütüyoruz. Osmaneli- Bursa arasını inşallah seneye, devamını da 2028'de inşallah açacağız" diye konuştu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title