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Esad sonrası Türkiye ile Şam arasında yapılacak ilk anlaşma

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Beşar Esad, Rusya'ya sığındı. Esad'ın devrilmesinin ardından Türkiye ile Suriye arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Bakan Uraloğlu, Suriye'nin Akdeniz'e açılan önemli bir kapı olduğunu belirterek, "İlerleyen zamanda bir deniz yetki anlaşması yapılacak" dedi.

27 Kasım'da HTŞ önderliğinde operasyonlarına başlayan muhalif gruplar, 12 günde başkent Şam'a giriş yaparak 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Muhaliflerin Şam'a gelişiyle Beşar Esad, Rusya'ya kaçtı. Türkiye, Esad sonrası Suriye ile diplomatik temaslarını hızlandırarak Şam Büyükelçiliği'ni tekrar açmıştı.

ESAD SONRASI SURİYE İLE İLK ANLAŞMA

Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında yapılacak ilk anlaşmayı duyurdu. Bakan Uraloğlu, Suriye'nin Akdeniz'e açılan önemli bir kapı olduğuna vurgu yaparak, "Limanlarının neredeyse hiç gelişmediğini biliyoruz. Oralara muhtemelen belli yatırımların yapılması noktasında tespitlerimiz ve gayretlerimiz olacak. İlerleyen zamanda bir deniz yetki anlaşması muhtemelen yapılıp, Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızın korunması noktasında vaziyet almamız kesinlikle söz konusu olacak." dedi.

"ORADAKİ YETKİNLİK SAHAMIZI GENİŞLETİR"

Bakan Uraloğlu, anlaşmanın Türkiye açısından avantajlarına da değinerek "Böyle bir anlaşma oradaki hem Suriye'nin, hem bizim etkinlik ya da yetkinlik sahamızı genişletir ve oradaki her türlü petrol ve hidrokarbon arama noktasında uluslararası hukuku da dikkate alarak, her türlü yetkiyi iki ülke olarak paylaşmış ya da genişletmiş oluruz. Tabii orada Lübnan var, İsrail var. Mutlaka onları da dikkate alarak, bize en yakın coğrafya Suriye'yi düşündüğümüzde tamamen o bölgenin iki ülkenin net bir şekilde kontrolünde olması söz konusu olacak. Bunun için otoritenin kurulması lazım" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlenmişti.

Esad sonrası Türkiye ile Şam arasında yapılacak ilk anlaşma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahmut Ekinci - Politika
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Haber YorumlarıBükücü:

Türkiye ile Şam arasında değil, Türkiye ile Suriye arasında anlaşma sağlandı! Şam bir ülke değil, sadece bir il...

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