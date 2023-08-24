Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretleri

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, göreve başladıktan sonra birçok görüşme ve tanışma ziyareti alıyor. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Genç Birlik Genel Başkanı Mustafa Alkan ve diğer birçok isim Vali Çiftçi'yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yoğun bir görüşme, tanışma ve hayırlı olsun ziyaret trafiği yaşıyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Vali Çiftçi, ilçe belediye başkanları ve Kaymakamlarla bir toplantı yaparak, ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Vali Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genç Birlik Genel Başkanı Mustafa Alkan, MTTB Erzurum İl Başkanı İbrahim Hakkı Algan ve Ahmet Alkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ve Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cihan Aksakal, Vali Mustafa Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. - ERZURUM