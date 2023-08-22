Erzurum'da düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettikleri gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmada A.A ve T.G'nin suçta kullandıkları araçla yakalandığı belirtildi. A.A ve T.G tutuklanırken, A.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmenlerin kaçışlarını organize etme suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, A.A, A.Ç ve T.G. suçta kullandıkları araç ile yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A ve T.G çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.