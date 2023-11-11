Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden şüpheli yakalandı
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Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, polislerce gözaltına alındı. Soruşturma başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Erzurum'da sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında "Atatürk'e hakaret" ettiği iddia edilen şüpheli M.A. hakkında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Polislerce gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Politika