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Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Politika Haberleri

Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Paşamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle güvenliğimiz için canı pahasına mücadele eden tüm kolluk kuvvetlerimize kıymetli vazifelerinde güç, kuvvet diliyorum.' dedi.

Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Paşamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle güvenliğimiz için canı pahasına mücadele eden tüm kolluk kuvvetlerimize kıymetli vazifelerinde güç, kuvvet diliyorum." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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