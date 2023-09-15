Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ziyaret etti

Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Paşamıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle güvenliğimiz için canı pahasına mücadele eden tüm kolluk kuvvetlerimize kıymetli vazifelerinde güç, kuvvet diliyorum.' dedi.