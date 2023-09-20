Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli gazi polisler ziyaret edildi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli gazi polisler, meslektaşları tarafından Gaziler Günü dolayısıyla ziyaret edildi. Vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerin Gaziler Günü kutlu olsun.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli gazi polisler meslektaşları tarafından Gaziler Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Emniyetten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakarlıkla canları pahasına mücadele ederken gazilik şerefine nail olan müdürlüğümüz kadrosunda görevli meslektaşlarımız Gazi Polis Memuru Fevzi Kordali, Gazi Polis Memuru Gürkan Çobanoğlu ve Gazi Sivil Memur Ufuk Ağaç evlerinde ziyaret edilmiştir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını ortaya koyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun. Vatan size minnettar." denildi. - ERZİNCAN