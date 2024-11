KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türk Alfabesine Eklenen 4 Harf İle Dil Birliğimiz Daha Güçlü Olacak'

'TÜRK ALFABESİNE EKLENEN 4 HARF İLE DİL BİRLİĞİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konferansa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Yeni 4 harfin daha eklenmesiyle Milli birliğin güçlenebilmesi için, aramızdaki o potansiyelin de daha da güçlenebilmesi için dil birliği çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır" dedi.

OMÜ'de yapılan 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası İçerisindeki Stratejisi' isimli konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar katılarak burada öğrencilere ve katılımcılara konuşma yaptı. Samsun'a her gelişinde şehirden daha fazla etkilendiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "1950'li yıllardan başlayan o zor yıllarda binlerce insanımızı kaybettik. Kimisi şehit düştü, kimisi kurşuna dizildi. Kıbrıs Türkü'ne bunları yapanlar şimdi bizlerle tekrar Birleşik Kıbrıs kurmak isterlermiş. İngilizler; Birleşik Kıbrıs zamanı bitmiştir, federasyon defteri kapanmıştır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır" diye konuştu.

'BİZLER VARLIĞIMIZI SÜRDÜREBİLEN SOYLU BİR MİLLETİN EVLATLARIYIZ'

KKTC'nin diğer Türk devletleri ile tamamen iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Biz binlerce yıldır milli varlığıyla, her türlü geleneğiyle, soyu, kökü ile Kuzey Kıbrıs'a kadar giderek orada 350 yıl Osmanlı Devleti'nin hükümdarlığında oradaki varlığımızı sürdürebilen soylu bir milletin evlatlarıyız. Şimdilerde federasyon diyerek esasında Güney ve Kuzey'i birleştirip Avrupa Birliği içine almak istiyorlar. Kendi insanımıza da eğer birleşirseniz ekonomik olarak gelişeceksiniz, çok iyi iş kuracaksınız gibi bir takım safsatalar söylüyorlar. Hiçbirine inanmıyorum. En sonunda bizleri yok etmek için oynanacak bu oyunlar. Daha da vahimi Türk gençlerine Samsun'dan sesleniyorum. Bu müzakerelerde çok bulunmuş bir kişi olarak söylüyorum. Masaya oturmadan önce 'sıfır asker, sıfır garantiyi kabul et ondan sonra diğer konuları görüşelim' diyorlar. Adanın güvenliğinin, adanın her türlü antlaşmalarıyla garantisi Avrupa Birliği'ne devredilecek ve tabi ki Avrupa Birliği'nde olmadığı için 3'ncü bir devlet olarak görülen Türkiye Cumhuriyeti askeri Kıbrıs'tan çekilecek. 50 yıl önce Kıbrıs'a Mehmetçikler gitti. Orada 50 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kolordusu ile o coğrafyada barışın, güvenin ve huzurun ne kadar önemli olduğunu Bosna'da, Ukrayna'da gördüler. Şimdi Gazze'de de görüyorlar. Dünyanın her yerinde çatışma kültürüyle karşı karşıya olan insanlığın, Kıbrıs'taki barış ve huzuru tehlikeye atmak pahasına 'Birleşik Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girecek, daha ekonomik bir geleceğe yürüyecek' oyunlarına gelmemesi lazım. Bizim garantör ülkemiz anavatan Türkiye Cumhuriyeti'dir" diye konuştu.

'21'NCİ YÜZYIL TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜZYILI OLACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Samsun'a ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nda can veren aziz şehitlerimiz ile birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nın mimarları olan dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı, son nefesine kadar Kıbrıs davası için mücadele eden Sayın Alparslan Türkeş'i, Kıbrıs Türklerinin egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Dr. Fazıl Küçük'ü, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, diğer devlet ve siyaset adamlarımızı, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kıbrıs Türkü'nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan devlet adamlarımıza ve hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, ilimize teşriflerinizden dolayı zat-ı alinize şükranlarımı sunuyor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu tarafından şahsınıza takdim edilecek Fahri Doktora payesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. 21'nciyüzyıl Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüzyılı olacaktır inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, OMÜ Rektörü Aydın tarafından fahri doktora unvanı verildi. Konferansa ayıraca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Berkay YILDIZ- Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,