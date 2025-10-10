Ersin Tatar, CTP Adayını Eleştirdi: 'Halkımız Geleceğini Rum'un İradesine Bağlamayacak'

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adayı Tufan Erhürman'ı eleştirerek, "Erhürman Anavatan'ın garantörlüğünü pazarlık konusu yapmaya hevesli. Kendisi 'Garantörlük tabu değil' diyen geleneğin bugünkü temsilcisidir. Halkımız geleceğini Rum'un iradesine bağlamak isteyenlere en net cevabı sandıkta verecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Adası'nda federasyon modelinin artık bir seçenek olmaktan çıktığını belirtti. Tatar, "Kıbrıs Türk halkı bir daha teslimiyetin, eşitsizliğin ve haksızlığın üzerine kurulan bu anlayışla Rum'un federasyon masasına oturmaz. Bu halk ancak egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve iki devletli çözüm için masaya oturur" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkının güvenliği pazarlık konusu yapılamaz"

Cumhurbaşkanı Tatar, ulusal güvenliğin hiçbir şekilde tartışma konusu olamayacağını vurguladı. Tatar, "Kıbrıs Türkü'nün güvenliği Türk askerinin varlığıyla, Anavatan Türkiye'nin garantörlüğüyle sağlanır. Türkiye kabul etmeden, Kıbrıs Türk tarafı evet demeden garantilerde milim değişme olamaz. Kimse bu halkın güvenliğini pazarlık masasına koyamaz" ifadelerini kullandı.

"CTP adayı sıfır asker, sıfır garanti masasına oturmak istiyor"

Tatar, KKTC'de yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını koyan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı eleştirerek, "Halkın güvenliğini, Mehmetçiğin varlığını, Anavatan'ın garantörlüğünü pazarlık konusu yapmaya hevesli. 'Garantörlük tabu değil' diyen geleneğin bugünkü temsilcisidir CTP adayı" dedi.

Garanti sistemini federasyonla ilişkilendirmenin bilgisizce bir yaklaşım olduğunu belirten Tatar, bu anlayışın halkın güvenliğini ve iradesini hiçe saydığını ifade etti.

"Kıbrıs Türk halkı federasyon masalına inanmıyor"

Tatar, federasyon modeline artık kimsenin inanmadığını belirterek, "CTP adayı da bunun farkında. Federasyon kelimesini ağzına alabiliyor mu? Hayır, alamıyor. Çünkü biliyor ki Kıbrıs Türk halkı artık bu masala inanmıyor. Rum'un oyalama siyaseti de sahte vaatleri de bu halkın hafızasındadır" ifadelerini kullandı.

"Halkımız geleceğini Rum'un iradesine bağlamayacak"

Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini Rum tarafının iradesine teslim etmeyeceğini belirterek, "Öğretilmiş çaresizliğe, federasyon masalına, sıfır asker sıfır garanti hevesine hayır diyoruz. Rum'un federasyon masasına oturmak isteyene, geleceğini Rum'un iradesine bağlamak isteyenlere halkımız en net cevabı 19 Ekim günü sandıkta verecektir" dedi.

"Rum'un tavrı ortadadır"

Tatar, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik ayrımcı tutumlarını eleştirerek, "Vatandaşlarımıza özellikle Türk kökenli insanımıza yerleşik diyerek hakaret eden, çocuklarımızın uluslararası folklor festivallerine katılmasını engelleyen, gençlerimizin spor müsabakalarında yarışmasının önünü kesen, sanatçılarımıza, kadınlarımıza, iş insanlarımıza kısıtlama uygulayan bu zihniyete Kıbrıs Türk halkı geleceğini teslim etmez" ifadelerini kullandı.

"Gücümüz Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden geliyor"

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının gücünü kendi tarihinden ve iradesinden aldığını belirtti. Tatar, "Güvenliğimiz Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden ve kahraman Mehmetçikten gelir. Bizim vizyonumuz nettir. Egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ve halkımızın güvenliği üzerine kurulu iki devletli çözüm bu adanın tek gerçeğidir. Bu halk kararlılıkla yürüdüğü bu yoldan asla dönmez" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA