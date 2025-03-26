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Ermenistan Parlamentosu, AB Üyelik Sürecini Başlattı

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Ermenistan parlamentosu, Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini başlatan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, 64 milletvekilinin 'evet' oyu ile kabul edildi.

Ermenistan parlamentosu, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti.

Ermenistan'da AB tasarısı kabinenin ardından parlamento tarafından da onaylandı. Ermenistan parlamentosu, "Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında" yasa tasarısını ikinci ve son okumada kabul etti. Birinci okumanın ardından önsözü yeniden düzenlenen tasarı için 64 milletvekilinin "evet", 7 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı belirtildi.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, 9 Ocak'ta yasa tasarısını onaylamış ve parlamentoya göndermişti. Parlamento, 12 Şubat'taki oturumda yasa tasarısının birinci okumasını gerçekleştirmişti. Tasarının yasa tasarısı olarak değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları tarafından 60 bin imza toplanmıştı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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