Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son dönemlerde muhalefet kanadından erken seçim sesleri yükselirken ASAL Araştırma da yaptığı son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 34.5'lik kesim CHP yanıtını verirken, AK Parti'den yana görüş belirtenlerin oranı yüzde 29.8 oldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrıları sürerken ASAL Araştırma da Ağustos 2024 anketi sonuçlarını açıkladı. İki bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU
Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.5'i CHP'den yana görüş belirtirken, AK Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı. Aynı ankette olası bir seçimde MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 10.1 oldu
DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI İSE ŞÖYLE;
- DEM Parti: Yüzde 9.3
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.6
- İYİ Parti: Yüzde 4.4
- Zafer Partisi: Yüzde 3.8
- Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1
- Diğer:%2.4