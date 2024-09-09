Üye Girişi
Haberler

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dönemlerde muhalefet kanadından erken seçim sesleri yükselirken ASAL Araştırma da yaptığı son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan araştırmada "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 34.5'lik kesim CHP yanıtını verirken, AK Parti'den yana görüş belirtenlerin oranı yüzde 29.8 oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrıları sürerken ASAL Araştırma da Ağustos 2024 anketi sonuçlarını açıkladı. İki bin kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Erken seçim için ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

CHP BİRİNCİ PARTİ OLDU

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.5'i CHP'den yana görüş belirtirken, AK Parti'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı. Aynı ankette olası bir seçimde MHP'ye oy vereceklerini belirtenlerin oranı da yüzde 10.1 oldu

DİĞER PARTİLERİN OY ORANLARI İSE ŞÖYLE;

  • DEM Parti: Yüzde 9.3
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4.6
  • İYİ Parti: Yüzde 4.4
  • Zafer Partisi: Yüzde 3.8
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1
  • Diğer:%2.4
Kaynak: Haberler.com / Politika

Milletvekili AK Parti Politika Güncel

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir? Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Ankara su kesintisi sorgulama! 9 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? ASKİ su kesintisi nereden öğrenilir?
title