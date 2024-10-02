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Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

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Türkiye'de erken seçim tartışmalarının gölgesinde yapılan son anketten muhalefetin keyfini kaçıracak sonuçlar çıktı. Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelttiği ankette yüzde 72 "Evet" oyu verirken, "Hayır" oyu verenlerin oranı ise yüzde 23,1 olarak tespit edildi.

Metropoll Araştırma'nın son anketine göre, Türkiye'de muhalefet boşluğu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72.

"Türkiye'de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtlarda en yüksek oranlar, en büyük muhalefet partileri olan CHP, DEM Parti ve İYİ Parti seçmenleri arasında çıktı.

CHP'LİLERİN YÜZDE 75'İ "EVET" DEDİ

DEM Partililerin yüzde 81.4'ü, CHP'lilerin de yüzde 75'i bu soruya 'evet' yanıtını verdi. İYİ Partililerin de yüzde 75'i muhalefet boşluğu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Muhalefet boşluğu olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.1 olarak ölçüldü. Buna göre CHP'lilerin yüzde 25'i muhalefet boşluğu olmadığını düşünüyor. Bu oran AK Parti'de yüzde 26.2, MHP'lilerde yüzde 26, İYİ Partilerde yüzde 23.9, DEM Partilerde yüzde 14 olarak hesaplandı.

Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (19)

Hakan:

bi chp li olarak ben olsam RTE tekrar gelsin.adam 25 senelik tecrubeli ve dunya onu taniyor ona gore basit bakamazlar turkiyeye

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dehide:

Savaş da kapıdayken Reisden başkası bu ülkeyi koruyamaz. Dik tutamaz

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Özcan Özcan:

TSK MİT EMNİYET TARİHİNİN EN GÜÇLÜ SEVİYESİNDE BU DEVLETİN İŞİNE GELİYOR BUNDAN DOLAYI DERİN DEVLET ERDOĞANI VE HÜKÜMETİ DESTEKLİYOR.MUHALEFETİ DE DİZAYN EDİP SEÇİMLERDE AKPNİN DE ÖNÜNÜ AÇAN YİNE DERİN DEVLET.

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sade vatandaş:

ykama yağlamacılar işe başlamış iktidarın cesareti olsa kazanacığını bilse yarın sabahtan erken seçime giderdi

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Serkan Karagedik:

REFAH GELİYOR REFAH..!

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Şaziye Ceyhan:

Sanırsın Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanmış havasında olan 'muhalefet boşluğu var mı?' diye yapılan ankete 'Muhalafetin dolu olduğu alan' Yerel Seçim'den bu yana görmedik ki..

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Adam Bey:

AKP bitti şimdi de anketçiyi zorla rakamlarla oynatıyorlar. CHP gelecek arkadaşlar CHP. Hepimiz bekliyoruz…..

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ERKAN ÜNAL:

Özgür beyin asgari ücretteki açıklaması olan ışıkları açıp kapatın uzaydan gözükecek tepkisine hâla inanamıyorum oyumu boş kullanmayı düşünüyorum

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sade vatandaş:

zat hevesli hevesli yorumu büyük harflerle yazmış yıkama yağlama drulama kurulama tamam birde oyunuzu kime verirdiniz diye sorsalar o kadar sevinmezdi

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Kishan Samad:

Akp li ler üzülmesin önümüzdeki seçimlerde Rte yine seçilecek Çünkü Siyonlar Kendilerine söz verdiler Sizin önünüzdeki tüm engelleri kaldıralım Sizi iktidara taşıyalım. Mesela Chp yi muhalefeti buna göre tertipleyelim Muhsin başkanı ortadan kaldıralım gibi Erbakan hocaya Siyasi yasak getirelim Fatih beyi de Trt ye dahi çıkarmayalım

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