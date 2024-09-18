Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar

Saros Araştırma, Eylül 2024'te gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi ve Siyaset anketinin sonuçlarını duyurdu. Ankette vatandaşlara hem erken seçim isteyip istemediği hem de bu pazar genel seçim yapılması durumunda kime oy verecekleri soruldu.

SON ANKETTE CHP BİRİNCİ, AK PARTİ İKİNCİ

Ankete göre CHP birinci sırada yer aldı. CHP'nin oyu yüzde 34,1 olurken, ikinci sıradaki AK Parti'nin oyu yüzde 30,3 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde:

DEM Parti: Yüzde 9,4

Milliyetçi Hareket Partisi: Yüzde 8,7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,9

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 7,4

Öte yandan vatandaşların erken seçim sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti. Ankete katılanların yüzde 47,4'ü erken seçim isterken, yüzde 43,8'i buna karşı çıktı. Kararsızların oranı ise yüzde 8,8 oldu.