Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart günü düzenlenecek olan Yerel Seçimler için adayları paylaştı. Tunceli belediye başkan adayı da açıklandı. TunceliAk Parti Belediye Başkan adayı Erkan Eroğlu oldu. Peki, Erkan Eroğlu kimdir? AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim?

ERKAN EROĞLU KİMDİR?

Erkan Eroğlu, 1966 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde başarıyla tamamladı. Eroğlu, madencilik ve inşaat sektörlerinde aktif olarak faaliyet gösterdi. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da görevler üstlendi. Evli ve iki çocuk babası olan Erkan Eroğlu, hem mesleki kariyerinde hem de toplumsal sorumluluklarında etkin bir şekilde rol almayı sürdürmektedir.