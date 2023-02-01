Erkan Baş'tan bin 500 TL olduğu iddia edilen kazağına yönelik eleştirilere yanıt

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında giydiği ve fiyatının bin 500 TL olduğu iddia edilen kazak nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş sessizliğini bozdu. Baş, "Uzun zaman önce aldığım bir kazak. Fiyatı 7-8 kat artmış. Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş giydiği kazak nedeniyle günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Baş'ın giydiği ve bin 500 TL olduğu iddia edilen kazak tartışmaları da beraberinde getirdi. İktidara yakın isimler de, TİP liderini 'kazak' üzerinden hedef aldı.

ERKAN BAŞ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Erkan Baş tartışmalara Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programında yanıt verdi. "Kazağa bin 500 lira vermedim" diyen Baş, "Uzun zaman önce almıştım. 'O kazak AK Parti iktidar olunca kaç liraydı, şimdi kaç lira' diye sorgulanmasını isterdim. 7-8 kat artmış" ifadelerini kullandı.

"ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ TARTIŞILACAK TEK ŞEYİMİZ KAZAĞIMIZ"

TİP lideri şöyle devam etti; "Ama yurttaşın siyasetçiyi sorgulaması önemli bir kazanım. Şükürler olsun ki bizim tartışılacak tek şeyimiz kazağımız."