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Erkan Baş: Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi

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Türkiye İşçi Partisi'nde yaşanan Gökhan Zan krizi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Genel Başkan Erkan Baş konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ses kaydı ve 3 milyon dolar pazarlığıyla gündeme gelen Zan'la ilgili konuşan Baş, "Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi. Bundan sonrası bizim sorumluluğumuz değil, mahkemeler karar verecek" dedi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ses kayıtları, 3 milyon dolar pazarlığı derken Hatay'dan adaylığı geri çekilen Gökhan Zan konusunda ilk kez konuştu. Baş, "'Kazanamazsam geleceğimi düşünmem gerekir' gibi ifadeleri arkadaşlarımıza söyledi. Bundan sonrası bizim sorumluluğumuz değil, mahkemeler karar verecek" ifadelerini kullandı.

"TEMİZ SİYASET EN HASSAS OLDUĞUMUZ KONULARDAN BİR TANESİ"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın T24'ten Murat Sabuncu'ya yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Çeşitli iddialar; ses kayıtları falan konuşulmaya başlanınca Hatay örgütümüz Genel Merkezimize iletti bunları. Biz bunu doğrudan muhatabıyla konuştuk. Arkadaşlarımız orada bir değerlendirme yapmak için bilgi almak istediler. Bir kısmı için 'montaj' dendi. Bir kısmı için 'Ben görüşmeyi yaptım ama içeriği şuydu' dendi. Açıkçası gerçekten şu aşamada da 'Şöyle bir suç var' diyemiyorum fakat bizim açımızdan şeffaflık ve temiz siyaset bütün Türkiye'de en hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. İlkesel bir duruşumuz var ve bizim bilmediğimiz bir ilişkinin kurulmuş olması da bu kararı almamız için yeterli.

"İLKELİ BİR DURUŞ SERGİLEMEK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

O yüzden, bu kadar 'temiz siyaset, şeffaflık' derken herhangi bir kirli ilişkinin gölgesinin bile Türkiye İşçi Partisi'nin üstüne düşmesi; hele Hatay gibi halkın hala temiz suya muhtaç olduğu bir yerde böyle bir tartışmanın parçası olması bizim açımızdan kabul edilebilir bir şey değildi. İlkeli bir duruş sergilemek gerektiğini düşündük. Çıktık, durumu açıkça yurttaşlarımızla paylaştık. Bizim açımızdan durum budur. Bundan sonrası gerçekten bizim sorumluluğumuz değil, mahkemeler karar verecek.

"GÖKHAN ZAN KUMPAS DİYORSA İSPATLAMAK ZORUNDA"

Bundan sonra Gökhan Zan kendisine kumpas kurulduğunu iddia ediyorsa bunu ispatlayacak. Başka bir şey varsa bu açığa çıkacak. Belki başka partiler, başka insanlar için bunlar çok normal şeyler olabilir ama bizim kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bunu da yurttaşlarımızla açıklıkla paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördük. Şunu yapabilirdik; "görmezlikten, duymazlıktan" gelebilirdik. Belki o şantajlar başarıya ulaşırdı ve örneğin bunlar hiç yayımlanmayabilirdi, konuşulmayabilirdi ama biz bunu kendimize yakıştıramadık.

"DEEP FAKE UYGULAMASIYLA YAPILDIĞINI SÖYLÜYOR"

Parti Meclisi üyelerimiz başından beri oradalar. Arkadaşlarımız yaptığı görüşmelerden edindikleri izlenimi bizimle paylaştılar. Sonunda bir Parti Meclisi toplantısında durumu bütün şeffaflığıyla arkadaşlarımızla paylaştık ve en doğrusunun bu olduğuna kanaat ettik. Teknik ayrıntısına çok vakıf değilim. Bu kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacak ama 'deep fake' dedikleri bir uygulamayla yapıldığını söylüyor ama kimi konuşmalarda da "Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir" gibi birtakım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor.

"BU KİRLİ SİYASET ALANINDA GİZLİ KAPAKLI YÜRÜMEMEK GEREKİR"

Burada birincisi seçimi kazanamamak durumu; bizim açımızdan buna göre bir plan yapılması zaten kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi siyasi mücadele sırasında insanlar birtakım fedakarlıklarda bulunabilir, buna cüret ederek siyasete girilir zaten. Bir tavır alıyorsanız bunun hepimiz açısından belli bedelleri var ve bunu göze almak gerekir. Yani yanda bir kişisel ajanda tutmak doğru bir şey değil. Bakın çok açık söyleyeceğim, burada iki taraf açısından da; yani AK Parti açısından da Lütfü Savaş cephesi açısından da her tür müdahalede bulunulabilecek bir dönemde yapabileceğiniz tek şey vardır: Kendi kararlarınızı kendiniz alırsınız. Yurttaşla şeffaf biçimde bunları paylaşarak yol yürürsünüz. Yapılabilecek başka bir şey yok. Bu kirli siyaset alanında gizli kapaklı yürümemek gerekir."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (8)

Ara Dan:

ne oldu ula muhalefet dün adamı kahraman ettiniz akp ye sallarken bugün de montaj şantaj yapıyorsunuz.

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Hakan Celik:

futbolcu dediğin parayı sever,transferi sever,millet depremde ölmüş mü kalmış kimin umurunda ki?

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Metin Yalcin:

Seçil Erzan gibiler de futbolcuların cukkasını sever geçinip giderler ..))

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Alperen:

Solzihniyet budur işte vatanımilleti düşünmek diye bir dertleri yoktur yanlızca kendi menfaatlerini düşünürler.

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Yusuf Odemis:

Dini para olandan başka ne beklenir

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yanıt0
BÜLENT EYMUR:

SANKİ KENDİ FİKİRLERİ DEĞİLDE BİRİLERİ TARAFINDAN YAZDIRILIP GELİŞİ GÜZEL EZBERE FIRSAT KALMAMIŞ BİR METİN OKUTTURULMUŞ GİBİ DURUYOR...

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metheone :

"temiz siyaset"? Öyle bir şey var mı gerçekten dünyada?

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Mehmet Çelik:

Baktilar secim elden gidiyo Lutfuyi kurtarma cabasina girdiler.çamur at izi kalsin bariz belli sonra temiz siyaset halk yerse tabii

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