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Erkan Baş: Anayasa Mahkemesi Can Atalay hakkındaki ihlal kararını oy birliğiyle almalı

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkındaki ihlal kararını oy birliğiyle alması gerektiğini belirtti. Baş, AK Parti döneminde Türkiye'nin en adaletsiz dönemini yaşadığını iddia etti.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Anayasa Mahkemesinin, partisinden milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki ihlal kararını oy birliğiyle alması gerektiğini belirtti.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, AK Parti döneminde tarihinin en adaletsiz dönemini yaşadığını ileri sürdü.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararına rağmen Gezi Parkı davası hükümlüsü olarak halen cezaevinde tutulduğunu belirten Baş, duruma ilişkin Anayasa Mahkemesine ikinci kez başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anayasa Mahkemesinin başvuruyu oy birliğiyle Genel Kurula sevk ettiğini öğrendiklerini ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi kararının doğru olan bölümü, bu ihlali oy birliğiyle kabul etmesiydi. Anayasa Mahkemesi öncelikle ve ivedilikle bu ihlal başvurusunu gündemine almalı ve daha önce oy çokluğuyla aldığı kararın uygulanmaması karşısında oy birliğiyle ihlal kararı vermeli. Bu top çevirme, çeşitli bahanelerin arkasına sığınarak halkın iradesini gasbetme oyununa son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi verdiği kararı uygulamayan, anayasayı ayaklar altına alan bu ihlale karşı sessiz kalmamalı. Daha önce ne oy kullanmış olursa olsun bütün üyeler oy birliğiyle bu ihlali karar altına almalıdır. Anayasa Mahkemesi, Atalay hakkındaki ihlal kararını bu defa oybirliğiyle almalıdır."

Kaynak: AA / Politika

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