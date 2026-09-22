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Erhürman New York'ta Guterres ve Holguin ile çözüme ulaştıracak müzakere isteyecek

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın New York'a giderek BM Genel Sekreteri Guterres ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin ile görüşecek. Erhürman, 5+1 olsun diye 5+1'i, müzakere olsun diye müzakereyi doğru bulmadıklarını ve çözüme ulaştıracak müzakere istediklerini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın New York'a gideceklerini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'le görüşeceklerini belirterek, "5+1 olsun diye 5+1'i de, müzakere olsun diye müzakereyi de doğru bulmuyoruz. Sonuç vereceği Lefkoşa'da yapılan toplantılarla önceden güvence altına alınmış bir 5+1'i ve halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, New York ziyareti öncesinde Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu. Yarın New York'a gideceklerini belirten Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti. Erhürman, 11 aylık görev süresi içerisinde Guterres ile üçüncü kez görüşeceklerini belirterek Genel Sekreter'in bu süre içerisinde Kıbrıs konusunda bazı girişimlerde bulunduğunu ve tespitler yaptığını kaydetti.

"5+1 için 3 alanda anlamlı ilerleme bekleniyor"

Guterres'in Ada ziyaretinin ardından yeni bir 5+1 toplantısı düzenlemek istediğini açıkladığını hatırlatan Erhürman, bunun için sırasıyla Güven Artırıcı Önlemler, metodoloji ve özlü konularda anlamlı ilerleme kaydedilmesinin beklendiğini ifade etti. Erhürman, Güven Artırıcı Önlemler kapsamında yeni geçiş noktaları, mayınların temizlenmesi, afetler ve düzensiz göçle mücadelede ortak mekanizmalar kurulması, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı, spor ve sivil toplum alanında ortak komite oluşturulması başlıklarının gündemde bulunduğunu vurguladı. Erhürman, Guterres'in yakın zamanda düzenlediği basın toplantısında da yeni bir 5+1 toplantısının yapılabilmesi için "daha yapılacak çok iş olduğunu" ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini söylediğini hatırlattı.

"Müzakere olsun diye müzakereyi doğru bulmuyoruz"

Geçmişteki sonuçsuz müzakere süreçlerine işaret eden Erhürman, "Yaşanan bunca sonuçsuz deneyimden sonra 5+1 olsun diye 5+1'i de, müzakere olsun diye müzakereyi de doğru bulmuyoruz. Sonuç vereceği Lefkoşa'da yapılan toplantılarla önceden güvence altına alınmış bir 5+1'i ve halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda bizi bu kez çözüme ulaştıracak bir müzakereyi istiyoruz" ifadelerini kullandı. Crans-Montana sonrasında Guterres'in kullandığı "bu kez farklı olmalı" ifadesini hatırlatan Erhürman, Guterres'in son açıklamasındaki "geçmişin hataları tekrarlanmamalı" yaklaşımına da dikkat çekti. Erhürman, bu çerçevede Güven Artırıcı Önlemler ve metodoloji alanlarında ilerlemeye önem verdiklerini dile getirdi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin ortaya koyduğu yaklaşımlarla uyum içerisinde olduklarını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi görev süresinin geriye kalan kısmında da bu yaklaşımları çerçevesinde Sayın Genel Sekreter'in çabalarına destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs müzakerelerinde 5+1 formatı, Kıbrıs'taki iki taraf KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile üç garantör ülke Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve Birleşmiş Milletler'in katılımıyla gerçekleştirilen genişletilmiş gayriresmi toplantı olarak biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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