Ereğli Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi güvenliği tehdit ederek tehlike arz etmesinin ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçmek için metruk binaların yıkımına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ilçede güvenliği tehdit eden ve amacı dışında kullanılan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Bu kapsamda Gülbahçe Mahallesindeki metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Hemşerilerinin huzuru ve güvenliği için elinden gelen her hizmeti yaptıklarını ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Ereğli'de huzuru temin etmek önceliğimizdir. Ereğlimizin çeşitli noktalarında kullanılmayan, yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden, görüntü kirliliği oluşturan ve amacı dışında kullanılan metruk binaların sahipleri ile iletişim halinde yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Çünkü hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği bizim için çok önemlidir. Bu binaların hemşerilerimizin can güvenliğini tehdit etmelerinin yanında madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara fırsat verdiği için de huzursuzluk oluşturuyor. Bu doğrultuda Gülbahçe Mahallesinde bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdik. Hem kötü görüntüyü ortadan kaldırmak hem de hemşerilerimizin huzurunun bozulmasını engellemek amacıyla metruk binaları yıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA