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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları açıklandı

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları açıklandı

Politika Haberleri

14 Mayıs seçiminde Isparta'da Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları açıklandı. İlçe ilçe oy dağılımı da verilen haberde, diğer adayların aldığı oy oranları da belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Isparta'da kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Isparta'da kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranlarını Isparta geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademlikaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

Açılan sandık oranına göre,Isparta genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde %38,23; Recep Tayyip Erdoğan yüzde %53,65 Sinan Oğan yüzde %7,48 oy alırken Muharrem İnce yüzde %0,64 oy aldı.

14 Mayıs Isparta seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Isparta oy oranları! Kılıçdaroğlu Isparta'da kaç oy aldı, Erdoğan kaç oy aldı?

12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademli toplam %53,65 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu,, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde ederek %38,23 oy aldı.

13. Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,Isparta'da yüzde %7,48 oranına ulaştı.

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs Isparta Politika Haberler

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