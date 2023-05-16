Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Isparta'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!
Giresun milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Isparta'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...
SEÇİLEN ISPARTA MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti Milletvekilleri
Mehmet Uğur Gökgöz
CHP Milletvekilleri
Hikmet Yalım Halıcı
MHP Milletvekilleri
Hasan Basri Sönmez
İyi Parti Milletvekilleri
Aylin Cesur