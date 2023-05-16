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Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

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14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Isparta'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri!

Giresun milletvekilleri listesi! 14 Mayıs 2023 seçimlerinin tamamlanmasının ardından Isparta'da seçilen milletvekilleri merak edildi. Peki Isparta milletvekilleri kimler oldu? 28. Dönem Isparta AK Parti, CHP, MHP milletvekilleri haberimizde...

SEÇİLEN ISPARTA MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti Milletvekilleri

Mehmet Uğur Gökgöz

CHP Milletvekilleri

Hikmet Yalım Halıcı

MHP Milletvekilleri

Hasan Basri Sönmez

İyi Parti Milletvekilleri

Aylin Cesur

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