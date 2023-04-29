Erdoğan ve Aliyev TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'i ziyaret etti. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG ile alana geldi. Liderlerin TOGG ile alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST'i ziyaret etti. İki lider ve eşleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kullandığı TOGG ile alana geldi. Liderlerin TOGG ile alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TEKNOFEST 2023'ü ziyaret ediyor.

Bu arada liderlerin TOGG ile alana gelişi insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın kamerasından da görüntülendi.