Erdoğan: Tüm tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltme kararlaştırdık - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin, "Şartlarımızı zorlama pahasına, kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin siyasi ve güvenlik önceliklerini, kendisi tayin eden, kendi ekonomik ve sosyal programlarını geliştirebilen güçlü bir ülke olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları belki de en büyük hizmetin özgüven ve kararlılık duygusu olduğunu aktardı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler'de (BM) Türkiye'nin resmi adının 'Turkey'den 'Türkiye'ye çevrildiğini anımsatan Erdoğan, "Bundan sonra ülkemizin tüm uluslararası muhatapları, kendi kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız, göğüslerini gererek devletlerinin adını 'Türkiye' olarak ifade edebilecektir. Artık bütün yazışmalarımızda devletin bütün kurumları, hep birlikte 'Tukey' diye bir ifade kullanmayacaklar, tamamıyla 'Türkiye' adını kullanacaklardır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, -