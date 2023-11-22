Erdoğan Tok, AK Parti'ye Samsun Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı için başvuruda bulundu

Ak Parti'ye Samsun Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı başvurusunda bulunan eski İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Yeni ufuklar, yepyeni hedeflerle hazırız ve kararlıyız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi aday adaylığı başvurusu için AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na gelen Erdoğan Tok, adaylık başvurusunu İl Başkanı Mehmet Köse'ye yaptı. Köse, adaylık başvurusunda bulunan Erdoğan Tok'a çıktığı yolda başarılar diledi. Başkanlık makamında bir süre sohbet eden Erdoğan Tok, daha sonra sokağa inerek kendisine destek vermek için gelen vatandaşlara seslendi.

"Yeni ufuklar, yepyeni hedeflerle hazırız ve kararlıyız"

Yeni ufuklarla, yepyeni hedeflerle Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Aday Adayı Erdoğan Tok, "Büyük hedeflere ulaşmak için yeni ufuklar, yeni umutlar ve yepyeni bir heyecanla kararlı ve cesaretli adımlarımızla yola çıktık. İnanıyorum ki, bu yürüyüşümüz, yeni başarılar için güzel bir başlangıç olacaktır. Mensubu olduğumuz davamızın neferi olarak, medeniyetimizden ve mirasımız olan tarihimizden aldığımız sorumluluk ve cesaret, bize büyük düşünmeyi emrediyor. İşte biz de, memleketimiz Samsun için büyük düşündük, büyük işler yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"Geleceğe dair umudumuz çok güçlü"

Bu günü yeni başarılarla taçlandıracağı yeni bir dönemin başlangıcı olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan Tok, "Hizmet siyasetimizden muradımız halkımızın sevincini, mutluluğunu büyütmektir. Kendi hareket alanımız içinde halkımıza güzel günler yaşatmanın mücadelesini vermektir. İnanıyoruz ki iyi niyet zemininde attığımız adımlarımız karşılıksız kalmayacaktır. Bu süreçte bize inananların telkinleri, güven duyanların verdiği cesaretiyle yeni bir başlangıçla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurumuzu gerçekleştirdik. Mevla'm, bu yürüyüşümüzü hayırlı ve mübarek eylesin. Bu vesileyle kıymetli il başkanımız başta olmak üzere, AK Parti'mizin birbirinden değerli yöneticilerine, teşkilatlarımızın her bir mensubuna, bütün dava ve yol arkadaşlarımıza, bizleri yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarımıza, sevenlerimize ayrı ayrı kalbi şükranlarımı sunuyorum. Geleceğe dair umutlarımız çok güçlü. Bu güçlü umutlarla Samsun'umuz daha güzel günlere doğru yol alacak. Geleceğimiz aydınlık, yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun" diye konuştu.

Tok, parti binası önündeki kalabalığa seslendikten sonra vatandaşlarla tek tek selamlaşarak hasbihal eti. - SAMSUN