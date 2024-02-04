Erdoğan: Samsun'da Büyükşehir ve ilçe belediyelerini silip süpüreceğiz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum" dedi.

İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhur İttifakı Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'na eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Erhan Aksu, Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, belediye başkanları, parti üyeleri, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım toplantısına telefonla bağlanarak partililere seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili Samsunlu kardeşlerim, şu anda Gaziantep'teyim. Burada muhteşem bir şehir hastanesi yaptık. Şimdiden 31 Mart akşamı yapılacak olan seçim sonrasını sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum" dedi.

Erdoğan, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum. Bizi bu noktada ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart'ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum. Şimdiden yolumuz, yolunuz açık olsun. Tüm belediye başkan adaylarımızı ve ekiplerini, meclis üyelerini Gaziantep'ten Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarına en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

KARAASLAN: BİZ MUHALEFETİN MECBURİYET SİYASETİNE KARŞIYIZ

Muhalefete karşı olmadıklarını belirten AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz muhalefete karşı değiliz. Biz muhalefetin bu ülke için önemli olduğuna da inanıyoruz. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama şunu da biliyoruz, biz muhalefetin mecburiyet siyasetine karşıyız. Biz iş bilmezliklere karşıyız. Biz proje üretmeden, yatırım yapmadan, iyi bir şey söylemeden halkın karşısına yeniden çıkmaya niyet edenlere karşıyız. Biz bazı şehirleri, bazı ilçeleri çantada keklik görenlere karşıyız. Biz vatandaşımızı yeniliklerle karşılaştırmak, tanıştırmak için hiç çaba göstermeyen o zihniyete karşıyız. İnanıyorum ki Samsun'da 17 ilçemizde Cumhur İttifakıyla birlikte, MHP'deki çok değerli yol arkadaşlarımızla, AK Parti'mizin kadınından gencine, yaşlısına her kademedeki çok değerli dava arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.

YILMAZ: BU DÜNYA HİÇ KİMSEYE KALMIYOR

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Şu ana kadar 2-3 belediye başkanımız var, onların değişimine karar verildi. O arkadaşlarımızın da yaptıkları hizmetlere minnet ve şükran sunuyorum. Onların yerine gelecek olan belediye başkanlarımız bayrağı onların bıraktığı yerden alacak, koşar adım devam edecek. Siyasetin aday adaylığı süreci, gerek milletvekilliğinde gerekse belediye başkanlığının aday adaylığının tartışıldığı, konuşulduğu sürede insanlar birbirlerinin önüne geçmeye çalışır. Tatlı bir rekabet olur. Bu siyasetin doğasında var. Ama adaylar belli olduktan sonra artık sühunet süreci başlar, artık nezaket süreci başlar. Bundan sonra bütün kardeşlerimin nezaketle, sühunetle kucaklaşmasını rica ediyorum. Bu dünya hiç kimseye kalmıyor. Belediye başkanı olarak görevine devam edememiş kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka onların için bir hayır olduğunu düşünmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan'da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

AK Parti, Ladik Belediye Başkanlığı için 7 ay önce vefat eden eski başkan Nurhan Yapıcı Özel'in eşi Gürkan Özel'in adaylığını açıkladı.