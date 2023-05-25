Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuç

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 53.4, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 46.6 olarak belirlendi.

Türkiye pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşı ikna noktasında çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma, 26 ilde 2 bin 184 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankette Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki farkın 7 puana kadar çıktığı görüldü.

İşte anketten çıkan sonuç;