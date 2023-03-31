Erdoğan'la görüşmek isteyen aday adayının ısrarı ortaya ilginç görüntüler çıkardı

Seçimler için geri sayım devam ederken AK Parti'den milletvekili aday adayı olup başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile görüşebilmek için fırsat kovalayan birçok isim var. Bu isimlerden biri de Şanlıurfa milletvekili aday adaylarından Zülfikar İzol oldu.

ERDOĞAN DİNLEMEK İSTEMEDİ

Daha önce Meclis'te dört dönem milletvekilliği yapan Zülfikar İzol'un Meclis koridorlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilme çabası cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. O anlarda Erdoğan'ın İzol'ü dinlememek istememesi İzol'un ise ısrarlı bir şekilde bir şeyler anlatmaya çalışması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.