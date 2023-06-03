Erdoğan'ın göreve başlama töreninde çok konuşulacak kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'ye geçti. TBMM'deki törenin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlendi.

ALİYEV VE PAŞİNYAN DA TÖRENE KATILDI

Erdoğan'ın göreve başlama törenine pek çok dünya lideri ve siyasetçi katıldı. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yer aldığı törende gözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üzerindeydi.

PAŞİNYAN, ALİYEV'İN HEMEN ARKASINA OTURDU

Liderler için ayrılan protokol bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ın oturdukları yerler dikkat çekti. Aliyev, en ön sırada takip ederken, Nikol Paşinyan hemen arkasına oturdu.

PAŞİNYAN'IN BAKIŞI OBJEKTİFLERE YANSIDI

Salona Emine Erdoğan ile birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri selamladı. Erdoğan'ın Aliyev'le selamlaştığı sırada Paşinyan'ın iki lidere bakması objektiflere yansıdı.

KARABAĞ'IN AZERBAYCAN TOPRAKLARINA KATILMASI

Öte yandan uzun yıllar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.