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Erdoğan'ın göreve başlama töreninde çok konuşulacak kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın protokoldeki yeri dikkatlerden kaçmadı. Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in hemen arkasına oturdu. Paşinyan'ın Erdoğan'la Aliyev selamlaşırken iki lidere baktığı anlar objektiflere yakalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'ye geçti. TBMM'deki törenin ardından Beştepe'de göreve başlama töreni düzenlendi.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Erdoğan'ın göreve başlama törenine pek çok dünya lideri ve siyasetçi katıldı. 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yer aldığı törende gözler Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın üzerindeydi.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Liderler için ayrılan protokol bölümünde Aliyev ve Paşinyan'ın oturdukları yerler dikkat çekti. Aliyev, en ön sırada takip ederken, Nikol Paşinyan hemen arkasına oturdu.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Salona Emine Erdoğan ile birlikte giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri selamladı. Erdoğan'ın Aliyev'le selamlaştığı sırada Paşinyan'ın iki lidere bakması objektiflere yansıdı.

Erdoğan'ın göreve başlama töreninde dikkat çeken kare! Paşinyan, Aliyev'in hemen arkasına oturdu

Öte yandan uzun yıllar Ermenistan'ın işgalinde bulunan Dağlık Karabağ'da şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Dağlık Karabağ, 2020'de Azerbaycan topraklarına katılmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Nikol Paşinyan İlham Aliyev Politika Güncel Haberler

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